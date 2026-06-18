Wadephulas: Bundesveras gins kiekvieną NATO centimetrą

„Mes nė sekundės nedvejotume“, – interviu su Vokietijos transliuotoju „Deutsche Welle“ ir Lenkijos televizijos kanalu TVP metu paklaustas, ar Lenkija galėtų pasikliauti Vokietijos pagalba Rusijos agresijos atveju, atsakė J. Wadephulas.
„Jei bus užpulta NATO teritorija – o, jei kam kyla abejonių, kalbama tik apie Rusiją – tuomet Vokietijos kariai nedelsdami gins kiekvieną centimetrą. Tai yra mūsų įsipareigojimas. Ir tai visiškai aišku“, – pridūrė jis.
J. Wadephulas pabrėžė glaudų bendradarbiavimą su Lenkija, kuris atsispindi ir trečiadienį pasirašytame kariniame susitarime. Pasak jo, abi šalys turi bendrą užduotį – ginti Europą nuo Rusijos grėsmės. „Mes laikomės kartu. Ir neleisime, kad mus suskaldytų“, – sakė jis.
Reaguodamas į Lenkijos nuogąstavimus, kad ji gali būti nušalinta nuo galimų derybų su Rusija dėl karo Ukrainoje pabaigos vadinamajame E3 formate, kurį sudaro Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, J. Wadephulas tvirtino, kad šis formatas nė žingsnio nežengs be Lenkijos sutikimo.
Vokietijos vyriausybės teigimu, naujajame kariniame susitarime pabrėžiamas įsipareigojimas teikti tarpusavio pagalbą Europos Sąjungos ir NATO rėmuose.
Lenkija ir Vokietija taip pat ketina glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų plėtros ir gynybos pramonės srityse. Be to, planuojama rengti bendras karines pratybas.
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