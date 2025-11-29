 Volodymyras Zelenskis: Ukrainos derybininkai vyksta į JAV derėtis dėl karo pabaigos plano

Volodymyras Zelenskis: Ukrainos derybininkai vyksta į JAV derėtis dėl karo pabaigos plano

2025-11-29 15:00
BNS inf.

Ukrainos derybininkų komanda šeštadienį išvyko į JAV, kur surengs susitikimą dėl Vašingtono siūlomo karo užbaigimo plano, pranešė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rustemas Umerovas
Rustemas Umerovas / Reuters nuotr.

