Volodymyras Zelenskis sieks iš JAV užsakyti sistemų „Patriot“ kovai su naujomis rusų atakomis

V. Zelenskis pripažino, kad sistemos „Patriot“ yra brangios ir kad tokios didelės partijos gamyba gali užtrukti ne vienerius metus. Tačiau jis sakė, kad Europos šalys galėtų atiduoti savo „Patriot“ Ukrainai ir laukti jų pakeitimo, pabrėždamas, kad „mes nenorėtume laukti“.
Bendri raketų ir dronų smūgiai į elektros tinklą sutapo su įnirtingomis Ukrainos pastangomis sulaikyti Rusijos puolimą, kuriuo siekiama užimti Pokrovską rytuose. Tuo tarpu tarptautinės pastangos siekti susitarimo dėl taikos Ukrainoje įstrigo, praėjus beveik ketveriems metams po to, kai Rusija įsiveržė į savo kaimynę.
V. Zelenskis teigė, kad Ukraina neseniai gavo daugiau sistemų „Patriot“ iš Vokietijos.
Nėra žinoma, kiek sistemų „Patriot“ yra Ukrainoje. Tačiau apskritai priešlėktuvinė gynyba susiduria su didžiuliu spaudimu ištisose Ukrainos dalyse, o grėsmė šildymo ir vandens tiekimui atšiaurią žiemą yra didžiulė.
NATO koordinuoja reguliarų didelio masto ginklų paketų tiekimą Ukrainai. Europos sąjungininkės ir Kanada didžiąją dalį įrangos perka iš Jungtinių Valstijų. D. Trumpo administracija, kitaip nei ankstesnė, valdant Joe Bidenui (Džo Baidenui), nesuteikia Ukrainai jokių ginklų.
Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą tapo efektyvesnės. Ji paleidžia šimtus dronų, kai kurie iš jų yra įrengti kameromis, kad būtų galima tiksliau nustatyti taikinius, ir kurie pribloškia Ukrainos oro gynybos sistemas, ypač regionuose, kuriuose apsauga yra silpnesnė. Be to, šiais metais ji atakuoja regioną po regiono, smogdama vietinėms skirstykloms ir pastotėms, o ne centralizuotam nacionaliniam tinklui.
Ukrainos energetikos ministerija pirmadienį pranešė, kad Rusijos atakos padarė daugiau žalos šalies energetikos infrastruktūrai, dėl to daugelyje šalies sričių buvo numatyti elektros tiekimo nutraukimai. Ministerija paragino ukrainiečius racionaliai naudoti elektrą, ypač didžiausio suvartojimo valandomis ryte ir vakare.
Tuo tarpu abi pusės deda dideles pastangas kovose dėl Pokrovsko kontrolės Ukrainos rytinėje Donecko srityje, kur, pasak V. Zelenskio, Rusija yra sutelkusi 170 tūkst. karių, kad suintensyvintų puolimą.
Remiantis Karo studijų instituto (ISW) duomenimis, pastarosiomis dienomis mūšiai santykinai nurimo. Tačiau Vašingtone įsikūręs analitinis centras teigė manantis, jog artimiausiomis dienomis Rusijos pajėgos pagreitins atakų tempą, į miestą perkeldamos daugiau karių.