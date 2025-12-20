 Volodymyras Zelenskis: ne Vladimiras Putinas sprendžia, kokiu formatu vyks rinkimai Ukrainoje

2025-12-20 20:49
BNS inf.

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlius sustabdyti smūgius Kyjivui, kad šis galėtų surengti prezidento rinkimus, Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad Maskva neturi teisės kištis į Ukrainos rinkimų organizavimą.

„Ne Putinas sprendžia, kada ir kokiu formatu vyks rinkimai Ukrainoje“, – sakė V. Zelenskis.

Jis taip pat atmetė balsavimo Rusijos okupuotose teritorijose galimybę.

V. Putinas penktadienį pareiškė, kad galėtų įsakyti savo pajėgoms nutraukti tolimojo nuotolio raketų ir dronų atakas Ukrainoje rinkimų dieną, jei šalyje vyktų prezidento rinkimai.

„Esame pasirengę svarstyti saugumo užtikrinimą rinkimų metu Ukrainoje. Bent jau susilaikyti nuo atakų Ukrainos gilumoje rinkimų dieną“, – sakė V. Putinas per televizijos transliuotą spaudos konferenciją.

Anksčiau šį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad Ukrainoje turėtų būti surengti rinkimai, ir suabejojo, ar ši karo draskoma šalis iš tiesų yra demokratiška, bei pakartojo savo aštrią kritiką ukrainiečių lyderiui Volodymyrui Zelenskiui.

Dėl Maskvos plataus masto invazijos, kuri paskatino Kyjivą įvesti karinę padėtį, pagal Ukrainos įstatymus rinkimai šalyje tapo neįmanomi.

Jei nebūtų paskelbta karo padėtis, Ukrainos prezidento rinkimai būtų įvykę 2024 metų kovą.

Rusija jau seniai ragino V. Zelenskį pasitraukti, vadindama jį neteisėtu vadovu.

Ukrainos prezidentas sakė esąs pasirengęs surengti naujus rinkimus šalyje, jei bus užtikrintas saugumas.

