„Ką tik turėjau labai gerą ir produktyvų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Putinu“, – savo socialinėje platformoje „Truth Social“ paskelbė JAV lyderis, paskambinęs V. Putinus prieš 13 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku D. Trumpo dvare Floridoje planuojamus pokalbius su V. Zelenskiu.
Trumpas pranešė prieš susitikimą su Zelenskiu produktyviai pasikalbėjęs telefonu su Putinu
2025-12-28 19:43
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad sekmadienį, prieš planuojamą susitikimą Floridoje su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, produktyviai pasikalbėjo telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
