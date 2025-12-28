 Trumpas pranešė prieš susitikimą su Zelenskiu produktyviai pasikalbėjęs telefonu su Putinu

2025-12-28 19:43
Viljama Sudikienė (AFP)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad sekmadienį, prieš planuojamą susitikimą Floridoje su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, produktyviai pasikalbėjo telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Ką tik turėjau labai gerą ir produktyvų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Putinu“,  – savo socialinėje platformoje „Truth Social“ paskelbė JAV lyderis, paskambinęs V. Putinus prieš 13 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku D. Trumpo dvare Floridoje planuojamus pokalbius su V. Zelenskiu.

