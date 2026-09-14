Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos generalinį prokurorą dėl kaltinimų korupcija

Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą V. Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu.
R. Kravčenka kaltinimus neigia. Savo „Telegram“ kanale jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš Nacionalinio antikorupcijos biuro (NABU) vadovą, kaltindamas jį „oficialių dokumentų klastojimu“.
NABU tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biure ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų, „plovusių didžiulius pinigus“, apsaugą.
Pareigūnai teigia, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamajam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti.
Pasaulinės iniciatyvos prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą (GI-TOC) duomenimis, sukčių skambučių centruose Ukrainoje dirba 60 tūkst. žmonių, o jų pajamos per mėnesį gali siekti iki 1 mlrd. JAV dolerių.
V. Zelenskis savo „Telegram“ įraše teigė, kad „generaliniam prokurorui tėra viena galimybė – atleidimas“, ir paragino įstatymų leidėjus nedelsiant patvirtinti šį sprendimą.
R. Kravčenka savo pareiškime „Telegram“ nurodė, kad „informuos mūsų tarptautinius partnerius apie tikrąją padėtį antikorupcijos institucijose, nekontroliuojamos jų įtakos koncentracijos požymius ir riziką, kurią ši praktika kelia valstybės suverenitetui“.
Korupcija Ukrainoje yra įsisenėjusi problema, o nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais šalyje kilo keli dideli skandalai, taip pat ir kariuomenėje.
2025 metais V. Zelenskis bandė perduoti nepriklausomą antikorupcijos biurą generalinio prokuroro kontrolei, tačiau po visuomenės protestų ir sąjungininkių išreikšto susirūpinimo buvo priverstas šį sprendimą atšaukti.
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