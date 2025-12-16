Vokietijos ir Ukrainos gynybos įmonės suvienys jėgas dronų gamybai

Nuo 2022 metų, kai Rusija surengė invaziją į Ukrainą, dronai yra tapę itin svarbia karo dalimi, o abi pusės padidino jų gamybą.
Pietinėje Vokietijos Bavarijos žemėje įsikūrusi bendrovė „Quantum Systems“ ir Ukrainos bendrovė „Frontline Robotics“ dronus gamins Vokietijoje.
Laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad sandorio vertė – 100 mln. eurų ir kad įmonės naujoje gamykloje Pietų Vokietijoje kitais metais nori pagaminti 10 tūkst. dronų.
Įgyvendinant šį projektą „bus sukurta pirmoji Europoje visiškai automatizuota, pramoninio masto užsienio dronų gamybos linija, skirta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, sakoma įmonių pareiškime.
Naujoji įmonė, pavadinta „Quantum Frontline Industries“, gamins „mūšio lauke patikrintus, įvairios paskirties dronus“, kuriuos kuria „Frontline Robotics“, teigiama pareiškime.
„Quantum Systems“ užtikrins pramoninę infrastruktūrą ir gamybos operacijas, o Ukrainos įmonė teiks projektavimo ir mokymo paslaugas.
„Kartu su „Frontline Robotics“ remsimės savo įrodyta patirtimi ir sukursime pirmuosius Europoje tokio masto užsienio gamybos pajėgumus Ukrainoje“, – pareiškime teigė vienas iš „Quantum Systems“ generalinių direktorių Svenas Kruckas (Svenas Krukas).
„Frontline Robotics“ generalinis direktorius Jevhenas Tretjakas sakė, kad bendra įmonė pagamins „tūkstančius dronų agresorei Rusijai atremti“.
Apie sandorį buvo paskelbta Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir JAV pasiuntiniams Berlyne vedant derybas, kuriomis siekiama užbaigti karą. Berlyne vykusiame Ukrainos ir Vokietijos verslo forume dalyvavo abiejų šalių įmonės.
Pirmadienį Berlynas taip pat paskelbė 10 punktų planą, kuriuo siekiama sustiprinti Vokietijos ir Ukrainos gynybos sektorių bendradarbiavimą.
Tarp pasiūlymų – bendrų įmonių skatinimas, federalinės investicijų garantijos ir pastangos integruoti Ukrainos pramonę į platesnį Europos gynybos sektorių.
„Stipri Ukrainos gynybos pramonė (...) yra svarbus saugumo garantijų elementas, atgrasantis nuo būsimos Rusijos agresijos“, – teigiama plane.
„Šiame kontekste Vokietijos ir Ukrainos gynybos pramonės bendradarbiavimas tampa vis svarbesnis“, – sakoma jame.