EK vadovė paskelbė apie dronų gamybos aljansą su Ukraina

Europos Sąjunga šiam projektui skirs 6 mlrd. eurų (7 mlrd. JAV dolerių), savo kalboje Europos Parlamente Prancūzijos mieste Strasbūre sakė ji.
Pinigai bus skirti iš paskolos, kuri bus grąžinama iš palūkanų pajamų, gautų iš įšaldyto Rusijos turto.
„Ukraina pasižymi išradingumu. Dabar jai reikia masto, ir kartu mes galime tai užtikrinti, kad Ukraina išlaikytų savo pranašumą, o Europa sustiprintų savąjį“, – ES įstatymų leidėjams sakė U. von der Leyen.
Jos teigimu, daugiau nei du trečdaliai Rusijos įrangos nuostolių yra susiję su Ukrainos naudojamais dronais. Tačiau Rusija ukrainiečius sparčiai vejasi, nes turi pramoninės masinės gamybos pranašumą, kurį lemia Irane sukurti „Shahed“ dronai.
Daugiau informacijos apie planuojamą dronų aljansą U. von der Leyen iš pradžių nepateikė.
ES narė Danija jau kelis mėnesius ragina imtis iniciatyvos gaminti Ukrainos karinę įrangą ES.
Gamybos perkėlimas į Daniją leistų Ukrainos įmonėms kur kas geriau apsaugoti gamybinius pajėgumus nuo Rusijos atakų. Jeigu Rusija užpultų objektus Danijoje, Maskva rizikuotų sulaukti NATO atsako.
ELTA primena, kad šis U. von der Leyen pareiškimas nuskambėjo po to, kai trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas. Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m., prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje.