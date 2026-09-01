Vokietija žvalgosi į Alžyro dujas

„Mums reikia diversifikuoti (...) Mums reikia ilgalaikių dujų sutarčių“, – iš Alžyro Vokietijos visuomeniniam transliuotojui ZDF pareiškė Johannas Wadephulis, Vokietijoje vis didėjant susirūpinimui, kad, artėjant rudeniui, dujų saugyklos užpildytos tik perpus.
J. Wadephulis sakė, kad susitiks su Alžyro energetikos ministru Mouradu Adjaliu, o kartu su juo keliauja Vokietijos įmonių, siekiančių sudaryti ilgalaikes sutartis, atstovai.
Vokietijos ministras paminėjo Alžyro susitarimus su Ispanija ir Italija ir pareiškė: „Taip pat tikiuosi, kad Vokietija dabar galės užsitikrinti dalį savo dujų tiekimo iš čia. Tai yra mūsų pagrindinis interesas.“
Didžiausia Europos Sąjungos (ES) ekonomika anksčiau kliaudavosi pigių rusiškų dujų tiekimu, tačiau šių dujų tiekimas nutrūko, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, o tai sudavė skaudų smūgį Vokietijos pramonei.
Nuo tada Berlynas rusiškus energijos išteklius didžiąja dalimi pakeitė dujotiekiu gabenamomis norvegiškomis dujomis bei amerikietiškomis suskystintosiomis gamtinėmis dujomis (SGD), nors SGD kainos paprastai yra aukštesnės ir labiau svyruoja nei kainos pagal ilgalaikes dujų tiekimo dujotiekiais sutartis.
JAV ir Izraelio karas su Iranu dar labiau padidino spaudimą dujų kainoms, o tai kelia nerimą dėl galimo energijos trūkumo šią žiemą.
Vokietijos dujų saugyklos šiuo metu užpildytos tik 53 proc., palyginti su ES 65 proc. vidurkiu, rodo „Aggregated Gas Storage Inventory“ duomenys.
„Kadangi nėra perspektyvos, kad abi krizės greitai pasibaigs, aišku, kad turime diversifikuoti, – pareiškė J. Wadephulis. – Mums reikia daugiau tiekėjų.“
Po 2022 metų dujų krizės Vokietijos vyriausybė nustatė privalomus būtiniausius dujų saugyklų užpildymo lygius, siekdama sušvelninti dujų kainų svyravimus rinkoje.
Vyriausybė yra nustačiusi, kad iki lapkričio 1 dienos dauguma dujų saugyklų turi būti užpildytos ne mažiau kaip 80 procentų.
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