Vokietija žada Ukrainai daugiau raketų

„Aš nusprendžiau... perduoti Ukrainai skubiai reikalingas „PAC-2“ perėmimo raketas iš Bundesvero atsargų“, – sakė B. Pistorius per nuotolinį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą, taip pat kreipdamasis į kitus Ukrainos rėmėjus ir ragindamas juos „patikrinti savo atsargas bei padaryti panašius pristatymus“.
Pasak „Ukrinform“, Vokietija suteiks Ukrainai papildomų įvairių tipų raketų, kad padėtų sustiprinti šalies oro gynybą prieš žiemą.
„Be perėmimo raketų „PAC-2“, Vokietija toliau didins jau vykdomus „oras-oras“ raketų „AIM-9“ tiekimus iš Bundesvero atsargų, kad Ukraina turėtų jų daugiau. Šios raketos tiekiamos jau dabar ir sustiprins Ukrainos oro gynybą prieš žiemą“, – sakė B. Pistorius.
Jis taip pat pažymėjo, kad Vokietija toliau reguliariai tiekia „IRIS-T“ oro gynybos sistemas, įskaitant gynybos pramonės pagamintas valdomas raketas. Vidutinio nuotolio „IRIS-T“ sistema Ukrainoje puikiai pasiteisino.
„Todėl džiaugiuosi, kad Ukraina planuoja užsakyti kelis tūkstančius papildomų „IRIS-T“ valdomų raketų, kurios bus finansuojamos iš ES gynybos paskolos Ukrainai“, – sakė Vokietijos gynybos ministras.
Prieš „Ramšteino formato“ susitikimą Ukraina pateikė NATO sąrašą su savo skubiausiais poreikiais oro ir priešraketinėms gynybos sistemoms.