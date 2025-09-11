 Vokietija plečia savo dalyvavimą NATO misijoje Lenkijos oro erdvei saugoti

2025-09-11 18:48
BNS inf.

Vokietija ketvirtadienį paskelbė, kad išplės savo dalyvavimą NATO misijoje, skirtoje Lenkijos oro erdvei ginti.

Vokietijos vėliava
Vokietijos vėliava / Scanpix nuotr.

Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną po to, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę.

Kanceliarija nurodė, kad Berlynas išplės ir padidins savo vaidmenį vykdant oro policijos programą.

Tuo metu Vokietijos gynybos ministerija pridūrė, kad ji padvigubins dislokuojamų naikintuvų „Eurofighter“ skaičių iki keturių ir pratęs jų misiją trims mėnesiams, taip pailgindama jos trukmę iki metų pabaigos.

Pasak Lenkijos pareigūnų, niekas nenukentėjo per 19 Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos 16 dronų nuolaužos.

Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
Lenkijos oro erdvė
nato misija

