Vladimiras Putinas: JAV sankcijos rimtos, bet didelio poveikio ekonomikai nepadarys

2025-10-23 21:46
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad naujausios JAV sankcijos, nukreiptos prieš dvi dideles naftos įmones, yra rimtos, tačiau nepakankamai griežtos, kad padarytų didelį poveikį ekonomikai.

Jungtinės Valstijos trečiadienį dviem didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms – „Rosneft“ ir „Lukoil“ – pritaikė sankcijas, pirmąsias Rusijai nuo tada, kai į valdžią grįžo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

„Jos (sankcijos) mums yra rimtos, žinoma, tai aišku. Ir jos turės tam tikrų pasekmių, bet jos neturės didelės įtakos mūsų ekonominei gerovei“, – žurnalistams sakė V. Putinas.

Jis pridūrė, kad sankcijos yra nedraugiškas aktas, kuris „nestiprina Rusijos ir JAV santykių, kurie dar tik pradėjo atsigauti“.

D. Trumpas savo kadencijos pradžioje bandė puoselėti ryšius su Rusija, tačiau vis labiau nusivylė V. Putino atsisakymu susitarti dėl paliaubų ir skundėsi, kad jo taikos derybos su juo niekur neveda.

Respublikonas kelis mėnesius atidėliojo naujų apribojimų Rusijai įvedimą, tačiau jo kantrybė trūko po to, kai žlugo naujo aukščiausiojo lygio susitikimo su V. Putinu Budapešte planai.

Vis dėlto net ir po naujų sankcijų ir aukščiausiojo lygio susitikimo atidėjimo V. Putinas atrodė atviras dialogui.

„Dialogas visada geriau nei konfrontacija ar bet kokie ginčai, ypač karas. Mes visada palaikėme dialogo pratęsimą“, – sakė V. Putinas žurnalistams.

Tačiau jei Rusija būtų užpulta JAV raketomis „Tomahawk“, kurių siekia Ukraina, atsakas būtų „labai stiprus, jei ne triuškinantis“, pridūrė jis.

