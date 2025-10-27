Venesuela šį JAV veiksmą vadina provokacija

Eskadrinis minininkas „USS Gravely“ sekmadienį keturioms dienoms prisišvartavo Trinidado sostinėje Port of Speine. Šiomis dienomis vyks bendros pratybos su vietos gynybos pajėgomis.
Laivo atvykimas yra JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) karinės kampanijos prieš narkotikų kontrabandos organizacijas Lotynų Amerikoje, ypač Venesueloje, dalis. Ši kampanija daugiausia buvo nukreipta prieš venesueliečius ir iki šiol apsiribojo mirtinais išpuoliais tarptautiniuose vandenyse.
Pastarosiomis dienomis D. Trumpas vis dažniau grasina perkelti kampaniją į sausumą. Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolo Maduras) savo ruožtu tvirtina, kad Vašingtonas šiais veiksmais siekia jį išversti iš posto.
Venesuela piktai pasmerkė „Trinidado ir Tobago karinę provokaciją, koordinuotą su Centrinės žvalgybos agentūra (CŽA), siekiant išprovokuoti karą Karibuose“.
Karakasas pridūrė sulaikęs „samdinių grupę“, susijusią su CŽA, praėjus kelioms dienoms po D. Trumpo pareiškimo, kuriuo jis leido suprasti, kad pritaria slaptoms CŽA operacijoms prieš Venesuelą.
N. Maduro vyriausybė plačiau nedetalizuodama teigė, kad įtariami samdiniai rengė „netikros vėliavos“ ataką, kuria siekė išprovokuoti plataus masto karą.
Venesuela reguliariai praneša apie JAV remiamų samdinių, siekiančių destabilizuoti N. Maduro administraciją, sulaikymą.
Trinidadas ir Tobagas, esantis vos už 11 km nuo Venesuelos pakrantės, stojo Vašingtono pusėn.
JAV smūgiai į laivus
„USS Gravely“ yra vienas iš kelių karo laivų, kuriuos Vašingtonas rugpjūtį dislokavo Karibuose, vykdydamas kovos su narkotikais kampaniją, kurią Venesuela laiko priedanga, siekiant nuversti N. Maduro, kurio perrinkimą Vašingtonas laiko nesąžiningu.
Įtampa smarkiai išaugo penktadienį, kai Pentagonas taip pat įsakė dislokuoti į regioną didžiausią pasaulyje lėktuvnešį USS „Gerald R Ford“.
Per JAV smūgius prieš mažiausiai dešimt laivų, kurie, jų teigimu, gabeno narkotikus, nuo rugsėjo žuvo mažiausiai 43 žmones.
Į šį konfliktą įsitraukė ir Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (Gustavas Petras) – griežtas JAV smūgių kritikas, kuriam Vašingtonas penktadienį paskelbė sankcijas, kaltindamas jį tuo, kad leido klestėti narkotikų gamybai.
Karakasas apkaltino Trinidadą ir Tobagą, ramią 1,4 mln. gyventojų turinčią dviejų salų valstybę, kurios ministrė pirmininkė Kamla Persad-Bissesar (Kamla Persad-Biserar) griežtai kritikuoja N. Maduro, tarnaujant kaip „JAV lėktuvnešiui“.
Trinidado ir Tobago vyriausybė pareiškė, kad USS „Gravely“ vizito tikslas – „stiprinti kovą su tarptautiniu nusikalstamumu ir didinti atsparumą per mokymus, humanitarinę veiklą ir bendradarbiavimą saugumo srityje“.
Vyriausybė pranešime teigė vertinanti savo santykius „su Venesuelos žmonėmis“ ir tebesanti įsipareigojusi „sukurti saugesnį, stipresnį ir klestintį regioną“.
