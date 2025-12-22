 Venesuela: Rusija išreiškė visišką paramą priešiškų JAV veiksmų akivaizdoje

Venesuela: Rusija išreiškė visišką paramą priešiškų JAV veiksmų akivaizdoje

2025-12-22 18:18
BNS inf.

Venesuelos užsienio reikalų ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusija išreiškė „visišką paramą“ Pietų Amerikos šaliai, susiduriančiai su Karibų jūros regione dislokuotų JAV pajėgų vykdoma sankcionuotų naftos tanklaivių blokada.

Yvanas Gilas
Yvanas Gilas / AP nuotr.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas „išreiškė tvirtą Rusijos solidarumą su Venesuelos žmonėmis ir prezidentu Nicolas Maduro Morosu (Nikolu Maduru Morosu) ir patvirtino patvirtino visišką paramą prieš mūsų šalį nukreiptų priešiškų veiksmų akivaizdoje“, po pokalbio telefonu su kolega Maskvoje platformoje „Telegram“ pranešė Yvanas Gilas (Ivanas Gilas).

Praeitą savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė sankcionuotų naftos laivų, plaukiančių į Venesuelą ir išplaukiančių iš jos, blokadą.

Šeštadienį JAV pratęsė savo kampaniją prie Venesuelos krantų ir paskelbė ten sulaikiusi naftos tanklaivį. Tai Karakasas pavadino „vagyste ir pagrobimu“.

Tai buvo antras kartas per dvi savaites, kai JAV pajėgos regione sulaikė tanklaivį.

Šiame straipsnyje:
Venesuela
Rusija
Sergejus Lavrovas
Yvanas Gilas

