2026-01-15 10:27
Marius Jakštas (ELTA)

Baltarusijos Energetikos ministerija paskelbė, kad sausio 15 d. Baltarusijos atominės elektrinės Astrave pirmasis reaktorius išjungiamas dar vienai, ketvirtai iš eilės, suplanuotai techninei priežiūrai, rašo naujienų portalas „Naša Niva“.

Vėl stabdomas pirmasis Astravo AE reaktorius / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Paaiškinama, kad pirmojo Astravo AE reaktoriaus techninės priežiūros darbai bus pradėti beveik iškart po to, kai bus baigti suplanuoti antrojo reaktoriaus techninės priežiūros darbai, jis bus prijungtas prie elektros tinklo ir pasieks nominaliąją galią. Todėl abiejų reaktorių techninė priežiūra bus atliekama pakaitomis, be ilgų pertraukų, priduria ministerija.

Vienas iš svarbiausių planuojamų darbų etapų bus branduolinio kuro pakrovimas į reaktorių, specialistai taip pat atliks diagnostiką ir techninę priežiūrą daugiau nei dešimčiai tūkstančių įrenginių ir sistemų.

Baltarusijos Energetikos ministerija pabrėžė, kad tokie techninės priežiūros atliekami kiekviename Astravo AE reaktoriuje kartą per metus. Jų tikslas – užtikrinti stabilų elektrinės veikimą ir išlaikyti pagrindinius įrangos techninius parametrus.

Pažymima, kad suplanuota techninė priežiūra yra įprasta tarptautinė praktika branduolinėse elektrinėse, o jos trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir apimties.

„Naša Niva“ primena, kad anksčiau, sausio 10 d., Energetikos ministerija paskelbė apie antrojo reaktoriaus techninės priežiūros pabaigą ir jo prijungimą prie elektros tinklo. Darbai truko 57 dienas. Ankstesnė, trečioji suplanuota pirmojo reaktoriaus techninė priežiūra vyko nuo 2024 m. gruodžio pradžios iki 2025 m. sausio pabaigos ir truko 55 dienas.

