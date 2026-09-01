 Vanuatu kreipėsi į TTT dėl su Prancūzija ginčijamų salų

Vanuatu kreipėsi į TTT dėl su Prancūzija ginčijamų salų

2026-09-01 18:36
BNS inf.

Vanuatu siekia iškelti bylą Prancūzijai Tarptautiniame Teisingumo Teisme (TTT) dėl dviejų ginčijamų ir strategiškai svarbių salų Ramiajame vandenyne, antradienį pranešė teismas.

<span>Vanuatu kreipėsi į TTT dėl su Prancūzija ginčijamų salų</span>
Vanuatu kreipėsi į TTT dėl su Prancūzija ginčijamų salų / Scanpix nuotr.

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Ši Ramiojo vandenyno salų valstybė pateikė prašymą pradėti procesą TTT, tačiau pagal teismo taisykles byla gali būti nagrinėjama tik tuo atveju, jei Prancūzija sutiks, kad šis ginčas priklauso tarptautinių teisėjų jurisdikcijai.

Kaip įprasta, teismo pareiškime nepateikta jokios informacijos apie prašymą ar Vanuatu pretenzijas į šias salas.

„Vanuatu prašymas perduotas Prancūzijai“, – teigiama teismo pranešime spaudai.

„Vis dėlto jokios procedūros nebus vykdomos, kol Prancūzija nesutiks su Teismo jurisdikcija šioje byloje“, – pridūrė TTT.

Vulkaninės kilmės Metju ir Hanterio salos yra už kelių šimtų kilometrų į rytus nuo Prancūzijos užjūrio teritorijos Naujosios Kaledonijos, tačiau į jas pretenzijas reiškia ir Vanuatu salų valstybė, nepriklausomybę atgavusi 1980 metais.

Šiuolaikinė Prancūzija vis dar turi užjūrio teritorijų visame pasaulyje – nuo Karibų jūros iki Indijos ir Ramiojo vandenynų. Tai kolonijinės eros palikimas, kuris dabar yra svarbi strateginė Paryžiaus atrama.

Nors šios salos yra negyvenamos, suverenitetas Metju ir Hanterio salose leidžia Naujajai Kaledonijai, taigi ir Prancūzijai, turėti didelę išskirtinę ekonominę zoną.

Šiame straipsnyje:
ttt
Prancūzija
Vanuatu

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