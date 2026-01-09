Vance'as: Europa turėtų rimtai vertinti Trumpo planus dėl Grenlandijos

„Manau, mano patarimas Europos lyderiams ir visiems kitiems būtų rimtai vertinti Jungtinių Valstijų prezidentą“, – sakė J. D. Vance'as per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose, kai jo buvo paklausta apie Grenlandiją.
D. Trumpas kartoja, kad siekia perimti Grenlandijos – Danijos autonominės teritorijos – kontrolę.
Baltieji rūmai trečiadienį pranešė, kad prezidentas su savo komanda aptarinėja galimą Grenlandijos pirkimą iš Danijos, pirmenybę teikdami diplomatijai, bet neatsisakydami karinių veiksmų galimybės.
Naujausi komentarai