Europos politikai kreipėsi į Trumpą: spausti Ukrainą yra amoralu

„Bet koks nuolaidžiavimas agresorei Rusijai, bet kokios pastangos daryti spaudimą Ukrainai, kaip šios agresijos aukai, yra morališkai smerktini ir pažeidžia žmogiškąjį orumą. Nusileisti Rusijai reiškia atsisakyti bendrų vertybių ir pasmerkti laisvą pasaulį anarchijai ir chaosui“, – teigiama laiške, kurį pirmadienį matė BNS.
47 skirtingų šalių parlamentarai ir europarlamentarai į D. Trumpą kreipėsi po to, kai praėjusią savaitę amerikiečių žiniasklaida paviešino JAV rengtą 28 punktų planą dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyjivas ir dalis Europos lyderių jį sukritikavo, pabrėžę, jog planas iš esmės atliepia Rusijos reikalavimus.
Galiausia taikos planą, kurį D. Trumpas vadino ne galutiniu, Ženevoje sekmadienį aptarė JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Jungtinės Valstijos derybas vadino reikšmingu žingsniu į priekį.
Abi pusės pažadėjo artimiausiomis dienomis toliau dirbti ties bendrais pasiūlymais.
Pagal JAV siūlymą, Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai, sumažinti savo kariuomenės dydį, įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos sąjungininkių Vakaruose taikdariai.
Politikų laiške taip pat akcentuojama, jog „stipri JAV lyderystė yra vienintelė viltis, o pabūgusi JAV niekada nebus vėl didi, nebus pirmoji“.
„Rusija vykdo žiaurų ir neteisėtą neišprovokuotos agresijos karą prieš Ukrainą, Europą ir, plačiau, JAV kaip laisvojo pasaulio lyderę. Tikslas – užgrobti teritoriją pažeidžiant tarptautinę teisę, sunaikinti Ukrainos valstybingumą, atkurti hegemoniją Europoje ir nuversti JAV vadovaujamą taisyklėmis pagrįstą tvarką“, – rašoma jame.
„JAV, Ukraina ir laisvasis pasaulis turi laimėti. Rusija ir jos blogio sąjungininkų ašis turi pralaimėti“, – nurodoma laiške.
Laišką pasirašė penki Lietuvos politikai: trys didžiausios opozicinės konservatorių frakcijos parlamentarai Laurynas Kasčiūnas, Ingrida Šimonytė, Žygimantas Pavilionis, taip pat liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen bei Europos Parlamento narys Dainius Žalimas.