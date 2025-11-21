Ursula von der Leyen: ES lyderiai šeštadienį aptars Ukrainos klausimą

„Mes aiškiai suprantame, kad jokie dalykai, susiję su Ukraina, neturėtų būti sprendžiami be Ukrainos“, – po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu socialiniame tinkle „X“ sakė ji.
Ji pridūrė, kad „kiti žingsniai – Europos lyderių susitikimas rytoj vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikime, paskui – kitą savaitę Angoloje vyksiančiame ES (Europos Sąjungos) ir AS (Afrikos Sąjungos) susitikime“.
Šį savaitgalį Johanesburge vyksiančiame G-20 aukščiausiojo lygio susitikime dalyvaus keli Europos lyderiai.
