Ukrainos žvalgyba: Kadyrovo inkstai nebeveikia

Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė šaltinis Ukrainos gynybos ministerijos gynybos žvalgyboje.
Pažymima, kad dėl inkstų nepakankamumo R. Kadyrovui atliekamos dializės, o gydytojai neteikia jokių prognozių.
Pasak šaltinių Ukrainos gynybos ministerijos gynybos žvalgyboje, R. Kadyrovas šiuo metu yra savo ligoninėje Čečėnijoje, kur yra susirinkę jo šeimos klano nariai, taip pat ir iš kitų šalių.
Atsižvelgiant į prastą R. Kadyrovo sveikatą, suintensyvėjo kandidato į naujuosius Čečėnijos vadovus paieškos procesas.
Tarp labiausiai tikėtinų ir Kremliui patogiausių kandidatų yra Magomedas Daudovas, Apti Alaudinovas ir Ramzano vyriausiasis sūnus Achmatas Kadyrovas.
Kaip jau buvo pranešta, Čečėnijos lyderis R. Kadyrovas paskyrė savo dvidešimtmetį sūnų Achmatą laikinai einančiu respublikos vyriausybės vadovo pavaduotojo pareigas, kartu išsaugojusiu ir sporto ministro postą.
