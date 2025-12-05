Ukrainiečių dronas smogė į dangoraižį Čečėnijoje

Regioną valdantis Ramzanas Kadyrovas patvirtino šį išpuolį „Telegram“ žinutėje, kurioje taip pat pažymėjo, kad sužeistųjų nėra ir kad Rusijos atsako „neteks ilgai laukti“.
„Tokie veiksmai yra ne kas kita, kaip bandymai įbauginti civilius gyventojus ir sukurti spaudimo iliuziją“, – parašė jis.
Ukraina dažnai taikosi į Čečėniją – didžiąja dalimi autonominį Rusijos regioną Kaukazo šiaurėje, tačiau jos dronai retai pasiekia sostinės Grozno centrą, kur įvyko penktadienio incidentas.
R. Kadyrovas yra tvirtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo karo Ukrainoje rėmėjas. Į karą jis yra nusiuntęs tūkstančius čečėnų karių.
Pasak Rusijos žiniasklaidos, drono taikiniu tapęs dangoraižis yra „Grozny City“ komplekse, kuris buvo iškilmingai atidarytas 2011 metais. Jame įsikūrę keli verslo ir vyriausybės biurai, įskaitant Čečėnijos saugumo tarybą.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad netoliese yra R. Kadyrovo rezidencija ir slaptosios tarnybos FSB vietos padalinys.
Socialiniuose tinkluose pasklidusiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip iš statinio šono kyla dūmai, o mažiausiai penkių aukštų langai yra išdužę.
Rusijos aviacijos agentūra „Rosaviacija“ penktadienį dėl saugumo priežasčių kelioms valandoms uždarė Grozno oro uostą.
Nepriklausoma žurnalistika Čečėnijoje, kurią kai kurios žmogaus teisių organizacijos apibūdina kaip „valstybę valstybėje“, dėl ten veikiančių valdžios nustatytų apribojimų yra beveik neįmanoma.
Daugiausia musulmonų gyvenamame regione, kurį R. Kadyrovas valdo nuo 2007 metų, palaikoma griežta saugumo tvarka baiminantis, kad po dviejų pilietinių karų su Rusija, vykusių dešimtajame dešimtmetyje, gali atgyti džihadistų judėjimas
Naujausi komentarai