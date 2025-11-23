Ukrainos taikos planas: iš Ženevos – pozityvūs ženklai

„Dabartinėje dokumento versijoje, nors ji dar tik baigiama tvirtinti, jau atsispindi dauguma Ukrainos pagrindinių prioritetų“, – sakė derybininkas Rustemas Umerovas.
Jis pridūrė: „Tikimės, kad per šią dieną bus padaryta tolesnė pažanga.“
Į naujausią JAV plano dėl karo Ukrainoje nutraukimo projekto versiją įtraukta dauguma Kyjivo „pagrindinių prioritetų“, sekmadienį po kelių derybų ratų Ženevoje pareiškė Ukrainos derybininkų komandos narys.
