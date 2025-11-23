 Ukrainos taikos planas: iš Ženevos – pozityvūs ženklai

Ukrainos taikos planas: iš Ženevos – pozityvūs ženklai

2025-11-23 17:44
BNS inf.

Į naujausią JAV plano dėl karo Ukrainoje nutraukimo projekto versiją įtraukta dauguma Kyjivo „pagrindinių prioritetų“, sekmadienį po kelių derybų ratų Ženevoje pareiškė Ukrainos derybininkų komandos narys.

Ukrainos taikos planas: iš Ženevos – pozityvūs ženklai
Ukrainos taikos planas: iš Ženevos – pozityvūs ženklai / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Dabartinėje dokumento versijoje, nors ji dar tik baigiama tvirtinti, jau atsispindi dauguma Ukrainos pagrindinių prioritetų“, – sakė derybininkas Rustemas Umerovas.

Jis pridūrė: „Tikimės, kad per šią dieną bus padaryta tolesnė pažanga.“

Šiame straipsnyje:
Ženeva
Ukrainos taikos planas
Rustemas Umerovas
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų