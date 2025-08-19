Ukraina susigrąžino iš okupuotų teritorijų dvi paaugles

„Vykdydami prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyvą „Sugrąžinkime vaikus“, sėkmingai išgelbėjome dvi paaugles mergaites. Jos trejus metus gyveno okupacijos sąlygomis, kentė grasinimus, nuolatinį kratų pavojų ir spaudimą lankyti rusiškas mokyklas. Nepaisant šių iššūkių, mergaitės išsaugojo savo ukrainietišką tapatybę. Jos tęsė mokslus internetu Ukrainos mokyklose, vengė dalyvauti priverstiniuose „patriotiniuose“ renginiuose ir kiekvieną dieną kovojo už teisę būti savimi“, – sakė A. Jermakas.
Jis pridūrė, kad mergaitės dabar saugios, vėl su savo šeimomis ir gauna paramą bei priežiūrą.
Iki liepos pabaigos Ukraina sėkmingai susigrąžino iš Rusijos 1458 vaikus.