Ukraina nurodė iš Zaporižios ir Dnipropetrovsko sričių evakuoti 3 tūkst. vaikų ir jų tėvų

„Dėl sudėtingos saugumo situacijos priimtas sprendimas priverstinai evakuoti daugiau kaip 3 tūkst. vaikų ir jų tėvų iš 44 ties fronto linija esančių gyvenviečių Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse“, – platformoje „Telegram“ pranešė atstatymo ministras Oleksijus Kuleba.
Anot O. Kulebos, evakuacija vyksta ir šiaurinėje Černihivo srityje, kuri ribojasi su Maskvos sąjungininke Baltarusija ir ilgą laiką buvo Rusijos apšaudoma.
„Iš viso nuo birželio 1 dienos iš fronto zonų į saugesnius regionus evakuota 150 tūkst. žmonių. Tarp jų yra beveik 18 tūkst. vaikų ir daugiau kaip 5 tūkst. riboto judumo žmonių“, – sakė O. Kuleba.
Maskvos pajėgos, kurios įsiveržė į Ukrainą 2022 metų vasarį, kurį laiką tvirtai žengia pramoniniame Dnipropetrovsko regione.
Pietinėje Zaporižios srityje Rusijos kariuomenės pažanga buvo lėtesnė nei rytuose, tačiau pastaraisiais mėnesiais jos veiksmai paspartėjo.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija teigė užėmusi naujų gyvenviečių abiejuose regionuose.
2022 metų rugsėjį Rusija paskelbė apie keturių Ukrainos regionų – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios – aneksiją, nors šių teritorijų pilnai nekontroliuoja.