Ukraina ir Vokietija pasirašė naujas daugiau nei milijardo eurų vertės gynybos sutartis

Ministras feisbuke paskelbė, kad buvo pasirašyta sutartis dėl ilgalaikio sistemų „Patriot“ atsarginių dalių tiekimo, leisiančio Ukrainai remontuoti, modernizuoti ir atkurti turimus kompleksus.
Į paketą taip pat įtrauktas ukrainietiškų dronų pirkimas už 200 mln. eurų. „Ukrainietiškų dronų tiekimas yra pagrindinis prioritetas siekiant sustabdyti priešo puolimus ir didinti priešo nuostolius“, – pridūrė D. Šmyhalis.
Dar viena sutartis apima didžiausią iki šiol Ukrainos artilerijos projektą – 200 savaeigių haubicų „Bohdana“ gamybą ant naujų „Zetros“ važiuoklių, siekiant padidinti Ukrainos artilerijos pajėgumus. Šio projekto bendra vertė siekia 750 mln. eurų.
Kita sutartis susijusi su bendra Ukrainos bepiločių orlaivių „Linza“ gamyba, bendradarbiaujant Ukrainos „Frontline Robotics“ ir Vokietijos „Quantum Systems“ pagal iniciatyvą „Build with Ukraine“. „Šie bepiločiai orlaiviai išplės taktinės žvalgybos pajėgumus“, – pabrėžė D. Šmyhalis.
Ministras taip pat pranešė apie sutartis dėl nepertraukiamo pažangių elektroninės kovos sistemų tiekimo taktiniu lygmeniu.
Jis priminė, kad po prezidento Volodymyro Zelenskio ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo susitarimų Vokietija įsipareigojo kitais metais pagalbai Ukrainai skirti 11,5 mlrd. eurų.
D. Šmyhalis dėkojo Vokietijos gynybos ministrui Borisui Pistoriusui už Ramšteino susitikime paskelbtą pagalbą, ypač už pristatytas dar dvi sistemas „Patriot“ ir devintąją IRIS-T, bei sakė, kad tai padės apsaugoti Ukrainos miestus ir sustiprinti Europos saugumą. Ukraina jau gavo naujas sistemas „Patriot“ ir IRIS-T.
Naujausi komentarai