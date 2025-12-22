Zelenskis: parengtas pagrindinis taikos plano dokumentų rinkinys

Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, valstybės vadovas tokią pastabą išsakė atsakydamas į žurnalistų klausimus renginyje, skirtame paminėti diplomatinės tarnybos darbuotojų dieną.
„Mano manymu, viskas, ko mums reikėjo norint pasiruošti pradiniams projektams, jau yra parengta. Plane yra 20 punktų. Galbūt ne viskas yra tobula, bet planas egzistuoja. Tarp mūsų, Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų yra saugumo garantijos – pagrindų dokumentas. Taip pat yra atskiras dokumentas tarp mūsų ir Jungtinių Valstijų – dvišalės saugumo garantijos. Juos peržiūrės JAV Kongresas, kartu su detalėmis ir įslaptintais priedais“, – teigė V. Zelenskis.
Prezidentas pažymėjo, kad peržiūrėjo įslaptintų priedų projektus, ir nurodė, jog „šiandien viskas atrodo gana padoriai“. Pasak jo, saugumo garantijų dokumentų projektai yra ne tik Ukrainos karinių ekspertų, bet ir Amerikos specialistų darbo rezultatas.
„Tai rodo, kad esame labai arti realaus rezultato“, – pabrėžė V. Zelenskis ir taip pat nurodė, kad buvo parengtas „pirmasis sutarties dėl Ukrainos atsigavimo projektas“.
„Pagrindinis visų dokumentų rinkinys, mano manymu, iš principo parengtas“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.
Kaip jau skelbta, V. Zelenskis kiek anksčiau pažymėjo, kad taikos planas nebus parengtas taip, kad patenkintų visus, ir neišvengiamai apims kompromisus.