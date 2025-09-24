UBS sumokės beveik milijardą eurų, kad būtų užbaigta byla dėl mokesčių

UBS Prancūzijos valstybei sumokės 730 mln. eurų baudą ir 105 mln. eurų žalos atlyginimą, kad užbaigtų 14 metų trukusią teisinę sagą.
„UBS džiaugiasi galėdamas pranešti, kad išsprendė seną klausimą, susijusį su jo tarpvalstybine veikla Prancūzijoje 2004–2012 metais“, – teigiama antradienį paskelbtame banko pranešime.
Suma, kuri bus sumokėta, yra daug mažesnė nei 3,7 mlrd. eurų bauda ir 800 mln. eurų žalos atlyginimas, kuriuos bankas buvo įpareigotas sumokėti 2019 metais.
Bankui pateikus apeliacinį skundą, 2021 metais bendra suma buvo sumažinta iki 1,8 mlrd. eurų.
Apeliacinis teismas tuomet pripažino UBS kaltu dėl rimto mokestinio sukčiavimo ir neteisėtos bankinės veiklos Prancūzijoje 2004–2012 metais, kai bankas siuntė Šveicarijos bankininkus, kad šie Prancūzijoje bandytų privilioti daugiau turtingų klientų.
