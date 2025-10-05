Prancūzija pristatė naują vyriausybę

Naujoji kabineto sudėtis buvo pristatyta praėjus beveik mėnesiui po S. Lecornu paskyrimo, o daugelis svarbių vyriausybės narių išlaikė savo darbo vietas.
Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į tris konkuruojančius blokus.
Du tiesioginiai S. Lecornu pirmtakai, Francois Bayrou (Fransua Bairu) ir Michelis Barnier (Mišelis Barnjė), buvo nuversti giliai susiskaldžiusiame parlamente kilus aklavietei dėl Prancūzijos biudžete numatytų taupymo priemonių.
Rugsėjo pradžioje E. Macronas, siekdamas sušvelninti gilėjančią politinę krizę, paskyrė 39 metų S. Lecornu septintuoju ministru pirmininku per visus savo darbo metus. Jis parėmė vieną artimiausių savo sąjungininkų, užuot pamėgindamas išplėsti vyriausybės patrauklumą visame politiniame spektre.
Pastarąsias tris savaites S. Lecornu surengė keletą konsultacijų su sąjungininkais centristais ir opozicijos lyderiais iš politinio spektro kairės ir dešinės, siekdamas parlamente susitarti dėl „nepuolimo pakto“, kad būtų galima priimti biudžetą.
Nė viena partija neturi pakankamai mandatų, kad galėtų valdyti savarankiškai.
S. Lecornu antradienį parlamente sakys kalbą apie savo politiką.
Pastarosiomis dienomis S. Lecornu paskelbė apie keletą nuolaidų, įskaitant pažadą nestumti savo taupymo biudžeto parlamente be balsavimo, tačiau opozicijos nariai teigė norintys daugiau.
Kelios kairiosios partijos, įskaitant žaliuosius, grasino kitą savaitę inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo S. Lecornu.
