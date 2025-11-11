Turkijos opozicija smerkia kaltinimus Stambulo merui, vadina tai teisminiu kišimusi į politiką

„Šis atvejis nėra teisinis, jis yra visiškai politinis. Jo tikslas – sustabdyti Respublikonų liaudies partiją (CHP), kuri užėmė pirmą vietą praėjusiuose (vietos) rinkimuose, ir užkirsti kelią jos kandidatui į prezidentus“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ozguras Ozelis (Ozgiuras Ezelis).
Turkijos prokurorai anksčiau antradienį apkaltino įkalintą Stambulo merą Ekremą Imamoglu (Ekremą Imamohlu) 142 nusikaltimais, už kuriuos jam gresia šimtų metų laisvės atėmimo bausmė, parodė teismo dokumentai.
Beveik 4 tūkst. puslapių kaltinamajame akte populiarusis opozicijos meras, kuris buvo suimtas kovo 19 dieną, kaltinamas vadovavimu nusikalstamai organizacijai, kyšininkavimu, lėšų pasisavinimu, turto prievartavimu ir viešųjų pirkimų klastojimu.
Prezidento Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdohano) politinio varžovo E. Imamoglu sulaikymas sukėlė pagrindinės opozicinės partijos CHP pasipiktinimą ir plataus masto demonstracijas per didžiausius gatvių neramumus nuo 2013 metų.
Kaltinamajame akte teigiama, kad E. Imamoglu vadovavo plataus masto nusikalstamam tinklui, kuriam darė įtaką „kaip aštuonkojis“.
Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ teigė, kad prokurorai prašo jam skirti laisvės atėmimo bausmę, kuri gali siekti iki 2 430 metų už grotų.
