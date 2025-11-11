Prokurorai įkalintam Stambulo merui prašo poros tūkstančių metų laisvės atėmimo bausmės

Beveik 4 tūkst. puslapių kaltinamajame akte populiarus opozicijos meras, kuris buvo suimtas kovo 19 d., kaltinamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant vadovavimą nusikalstamai organizacijai, kyšininkavimą, neteisėtą turto pasisavinimą, pinigų plovimą, reketą ir manipuliacijas vykdant viešuosius pirkimus.
Pagrindinio prezidento Recepo Tayyipo Erdogano politinio konkurento E. Imamoglu suėmimas pavasarį sukėlė pagrindinės opozicijos partijos CHP pasipiktinimą ir demonstracijas visoje šalyje, kurios peraugo į didžiausius neramumus Turkijos gatvėse nuo 2013 m.
Pagal kaltinamąjį aktą, E. Imamoglu įtariamas vadovavimu giliai įsišaknijusiai nusikalstamai organizacijai, kuriai jis esą darė įtaką „kaip aštuonkojis“.
Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad prokurorai prašo opozicijos merui skirti iki 2 430 metų laisvės atėmimo bausmę.
