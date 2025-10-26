Įkalintas Stambulo meras bus apklaustas dėl kaltinimų šnipinėjimu

Šimtai jo šalininkų susirinko lauke, kad išreikštų paramą opozicijos politikui, laikomam prezidento Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdohano) varžovu.
Prieš dvi dienas pradėtame šnipinėjimo tyrime daugiausia dėmesio skiriama įtariamiems ryšiams tarp E. Imamoglu politinės kampanijos ir liepą suimto vyro, kaltinamo žvalgybine veikla užsienio valstybių vardu. Atliekant tyrimą taip pat apklausiami buvęs E. Imamoglu kampanijos vadovas Necati Ozkanas (Nedžatis Ezkanas) ir žurnalistas Merdanas Yanardagas (Merdenas Janardagas).
Nuo kovo mėnesio dėl kaltinimų korupcija, kuriuos jis neigia, laikomas kardomajame kalinime, E. Imamoglu pirmą kartą per septynis mėnesius išvyko iš Stambulo pakraštyje esančio Marmaros kalėjimo.
Kritikai mano, kad E. Imamoglu suėmimas, kaip ir kitų pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos (CHP) merų suėmimas, yra platesnio masto susidorojimo su opozicija, kuri pernai vykusiuose vietos valdžios rinkimuose pasiekė didelių laimėjimų, dalis. Keliose CHP valdomose savivaldybėse per metus įvyko areštų banga.
Šimtai šalininkų susirinko prie teismo pastato išreikšti solidarumo.
CHP pirmininkas Ozguras Ozelis (Ozgiuras Ezelis) kreipėsi į minią, sakydamas: „Kol tęsis šie tardymai, kol tęsis šis žiaurumas, kol tęsis ši priespauda, mes kovosime demokratiškai, niekam nekenkdami ir neleisdami niekam paminti mūsų orumo“.
26 metų elektrikas Farukas Kilicas (Farukas Kiličas) sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“, kad prie mitingo prisijungė norėdamas protestuoti prieš, jo nuomone, neteisybę prieš E. Imamoglu.
„Manau, kad šios neteisybės niekada nesibaigs, todėl siūlysiu savo paramą iki pat galo“, – sakė jis.
E. Imamoglu suėmimas kovo mėnesį sukėlė protestus visoje šalyje. R. T. Erdogano vyriausybė tvirtina, kad Turkijos teismai yra nepriklausomi ir kad tyrimai griežtai orientuoti į korupciją.
Naujausi komentarai