Turkijos delegacija, Kataro premjeras prisijungs prie derybų dėl taikos Gazos Ruože

Agentūra, remdamasi saugumo šaltiniais, pranešė, kad prieš netiesiogines derybas su Izraeliu I. Kalinas surengė derybas su JAV, Egipto, Kataro pareigūnais ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ atstovais.
Tuo metu Kataro užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Egipto kurortiniame Šarm aš Šeicho mieste vykstančiose derybose dėl taikos Gazos Ruože trečiadienį dalyvaus Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas bin Jassimas al Thani (Mohamedas bin Abdulramanas bin Džasimas Tanis).
Šeicho Mohammedo „dalyvavimas susitikimuose... vyksta kritiniu derybų etapu ir patvirtina tarpininkų pasiryžimą pasiekti susitarimą, kuris užbaigtų katastrofišką karą Gazos ruože“, antradienį parašė ministerija socialiniame tinkle „X“.
Naujausi komentarai