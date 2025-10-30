Tūkstančiai žydų ultraortodoksų protestuoja prieš jų šaukimą į karinę tarnybą

Didžiulė minia protestavo dėl įstatymo, garantuojančio jų teisę išvengti privalomosios karinės tarnybos Izraelyje, nebuvimo. Tokį įstatymą Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) jau seniai žada priimti.
Naujienų agentūros AFP korespondentai matė, kaip minia vyrų su juodomis skrybėlėmis padegė brezento gabalus, šimtams policininkų apsupus gatves.
Nešini plakatais, kuriuose smerkiama karo prievolė, demonstrantai žygiavo pagrindiniais keliais, vedančiais į Jeruzalę.
Masinė demonstracija surengta po neseniai vykusių susidorojimų su karo prievolės vengiančiais ultraortodoksais. Pastaraisiais mėnesiais buvo išsiųsta tūkstančiai šaukimų į privalomąją karinę tarnybą, o keli dezertyrai buvo įkalinti.
Pagal 1948-aisiais, Izraelio įkūrimo metais, priimtą taisyklę, vyrams, kurie visą savo laiką skiria šventųjų žydų tekstų studijoms, leidžiama neatlikti privalomosios karo tarnybos. Tuo metu žydų ultraortodoksai buvo labai maža bendruomenė.
Tačiau ši Izraelio bendruomenė patiria vis didesnį spaudimą nuo 2023-iųjų spalį Gazos Ruože prasidėjusio karo, kariuomenei stengiantis užpildyti savo gretas.
Izraelio visuomenė jau seniai diskutuoja, ar ši išimtis turėtų būti panaikinta.
B. Netanyahu žadėjo, kad jo vyriausybė priims įstatymą, įtvirtinantį šią išimtį. Tačiau iki šiol jam nepavyko to padaryti.
Atsiliepdami į dviejų ultraortodoksinių partijų, iš kurių viena yra valdančiosios koalicijos dalis, raginimą, ketvirtadienį vyrai iš viso Izraelio susirinko reikalauti, kad minima išimtis galiotų toliau.
Policija uždarė kelius į Jeruzalę ir paskelbė apie 2 tūkst. pareigūnų mobilizaciją mieste.
2024 metų birželį Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad valstybė privalo pradėti šaukti ultraortodoksus vyrus į karinę tarnybą, paskelbdamas išimtį negaliojančia.
