Trumpui teko nutraukti renginį: Ovaliajame kabinete nualpo svečias

2025-11-07 09:17
BNS inf.

Baltuosiuose rūmuose per ketvirtadienį vykusį pranešimą apie svorio metimo vaistų kainų mažinimą vienos farmacijos bendrovės atstovas prarado sąmonę, todėl prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) buvo priverstas nutraukti renginį.

Kai kalbėjo vienas iš dviejų farmacijos bendrovių, pakviestų paskelbti apie susitarimą dėl kainų, vadovų, vyras susmuko ant žemės už jo.

Tuo metu sėdėjęs D. Trumpas greitai atsistojo ir pasiliko už savo darbo stalo, o keli žmonės puolė prie vyro, kurio tapatybė nebuvo paviešinta.

Vienas iš jam padedančių asmenų buvo Mehmetas Ozas, D. Trumpo JAV viešosios sveikatos draudimo programos administratorius ir gydytojas.

„Baltųjų rūmų medicinos skyrius greitai ėmėsi veiksmų, ir ponui viskas gerai“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Levit).

Renginys pratęstas po valandos.

