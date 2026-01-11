Donaldas Trumpas įspėjo Kubą

„DAUGIAU JOKIOS NAFTOS AR PINIGŲ KUBAI – NULIS!“ – savo platformoje „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.
„Primygtinai siūlau jiems sudaryti sandorį, KOL DAR NE PER VĖLU“, – sakė jis.
Prieš savaitę JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), aršus Kubos komunistinės vyriausybės priešas, šeštadienį įspėjo Havaną susirūpinti po to, kai JAV pajėgos nuvertė jos sąjungininką Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) Venesueloje.
Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos sausio 3-iąją surengė antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir nuvertė autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.
Vašingtono spaudimo akivaizdoje kairiosios Kubos ir Venesuelos vyriausybės palaiko glaudžius ryšius karinio bendradarbiavimo, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse.
