 Trumpui paskelbus apie „energetines paliaubas“ pabrango akcijos, atpigo nafta

Trumpui paskelbus apie „energetines paliaubas“ pabrango akcijos, atpigo nafta

2026-10-12 08:03
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos „energetines paliaubas“ – žinią, nusvėrusią naujos husių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms, – pirmadienį daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko.

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<span>Trumpui paskelbus apie „energetines paliaubas“ pabrango akcijos, atpigo nafta</span>
Trumpui paskelbus apie „energetines paliaubas“ pabrango akcijos, atpigo nafta / EPA-ELTA nuotr.

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Po JAV prezidento pareiškimo abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos nukrito daugiau kaip 1 proc., nors Kyjive šis pranešimas sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė kelioms šalies elektrinėms.

„Nuo šiol Rusijos ir Ukrainos kare įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS. Abi šalys sutiko. Nepažeiskite jų!“ – ankstų sekmadienio rytą socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

Šį įrašą jis paskelbė po to, kai paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir pareiškė, kad Ukrainai atėjo laikas išrinkti naują prezidentą, kuris pagaliau užbaigtų karą.

V. Zelenskis, regis, buvo nustebintas šio pranešimo ir nurodė siekiantis gauti daugiau informacijos, tačiau pridūrė, kad Ukraina palaiko paliaubas ir svarbu, kad jas palaikytų ir Rusija.

Rusija kol kas nepatvirtino, kad būtų sutikusi su paliaubomis.

Nors Ukrainos sąjungininkai palankiai sutiko pranešimą apie paliaubas, D. Trumpas sulaukė kritikos dėl paskelbto laikino JAV sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimo. Europos lyderių ir Kyjivo teigimu, toks žingsnis tik padrąsintų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

Šiame straipsnyje:
atpigo nafta
pabrango akcijos
Donaldas Trumpas

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