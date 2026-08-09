Trumpas: tai tarsi šachmatų partija

Atrodo, kad jis atsitraukė nuo sprendimo imtis tolesnių karinių smūgių, net ir Teheranui keliant griežtus reikalavimus.
„Mes laikomės nuosaikumo“, – teigė D. Trumpas, kaip pranešė naujienų portalas „Axios“, nurodęs, jog kalbėjosi su prezidentu trumpo telefoninio pokalbio metu.
Vos prieš savaitę D. Trumpas paskelbė eilinį savo grasinimų ciklą skaudžiai smogti Iranui, tačiau vėliau atsitraukė. Jis siekia susitarimo, kuris užbaigtų karą, pradėtą kartu su Izraeliu vasario 28 dieną.
„Axios“ pranešė, kad D. Trumpas sekmadienį neparodė jokio nusivylimo dėl to, kad Iranas delsia pasiekti susitarimą dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo. Iranas reikalauja, kad JAV pirmiausia nutrauktų Irano uostų blokadą ir panaikintų naftos sankcijas, kaip numatyta birželį dviejų šalių pasirašytame supratimo memorandume.
Nuo karo pradžios Irano vykdoma sąsiaurio blokada paskatino degalų kainų kilimą ir sukrėtė pasaulio ekonomiką, taip didindama spaudimą D. Trumpo administracijai, artėjant lapkričio mėnesį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams.
„Mes tik iš dalies deramės su jais. Mes tiesiog stebime Iraną su jo milžiniška infliacija ir faktu, kad jie neturi pinigų“, – teigė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat sakė, kad naftos kainos krenta, todėl amerikiečiai dėl karo patiria mažiau nepatogumų.
„Viskas susitvarkys. Tai visada susitvarko. Tai tarsi šachmatų partija“, – apie JAV santykius su Iranu kalbėjo D. Trumpas.
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