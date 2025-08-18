Trumpas: susitikimas su Ukrainos ir Rusijos vadovais įvyks, jei nusiseks pirmadienio derybos

„Mes ketiname surengti susitikimą. Manau, kad jei šiandien viskas pavyks gerai, surengsime trišalį (susitikimą), ir manau, kad bus pagrįsta galimybė užbaigti karą, kai tai padarysime“, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas kartu su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.
V. Zelenskis taip pat pareiškė esąs atviras trišalėms deryboms.
„Esame pasirengę trišalėms deryboms, kaip sakė prezidentas, – teigė V. Zelenskis. – Tai geras signalas dėl trišalio (susitikimo). Manau, kad tai labai gerai.“
V. Zelenskis padėkojo D. Trumpui už tai, kad surengė pirmadienio derybas, į kurias vėliau šią dieną bus įtraukti ir Europos lyderiai.
„Dėkoju už kvietimą ir labai dėkoju už jūsų pastangas, asmenines pastangas sustabdyti žudynes ir nutraukti šį karą“, – sakė jis.