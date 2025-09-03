 Trumpas sako laukiantis Putino sprendimo

Trumpas sako laukiantis Putino sprendimo

2025-09-03 20:40
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad neturi jokios žinutės Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, nes Rusija galiausiai turės pati priimti sprendimą dėl karo Ukrainoje, o Jungtinės Valstijos atitinkamai reaguos. 

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

D. Trumpas tokias pastabas išsakė trečiadienį Ovaliajame kabinete surengtame susitikime su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

„Neturiu jokios žinutės prezidentui V. Putinui. Jis žino mano poziciją ir vienaip ar kitaip priims sprendimą“, – sakė D. Trumpas. Pasak jo, kad ir kokį sprendimą priims Rusijos vadovas, Jungtinės Valstijos bus „arba patenkintos, arba nepatenkintos“. „Jei būsime nepatenkinti, pamatysite, kas nutiks“, – pridūrė JAV prezidentas.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas trečiadienį paskelbė, kad D. Trumpas nurodė Gynybos departamentui atnaujinti atgrasymo pastangas, nukreiptas prieš Kiniją, Rusiją ir kitus priešininkus.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų