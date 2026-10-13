Trumpas: Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis

Šį Baltųjų rūmų paskelbtą D. Trumpo komentarą reporteriams cituoja ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.
Bendraudamas su žurnalistais Andrewso karinėje bazėje, D. Trumpas sulaukė klausimo apie savo ankstesnį pareiškimą dėl smūgių energetikos infrastruktūrai sustabdymo.
Žurnalistams atkreipus dėmesį, kad Rusija po pranešimo apie ugnies nutraukimą vėl atakavo Ukrainą, D. Trumpas tvirtino, jog pažeidimų būta iš abiejų pusių.
D. Trumpas taip pat pakomentavo galimybes susitarti dėl karo pabaigos: „Manau, kad jie abu tam pritaria. Manau, kad jie nori susitarti, bet nežino kaip. Tačiau mes priversime juos sudaryti susitarimą.“
„Tiesą sakant, manau, kad Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. (V. Putinas) nori susitarti, ir mes turime pasiekti, kad Zelenskis norėtų susitarti“, – vėliau pridūrė D. Trumpas.