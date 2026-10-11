Trumpas: Putinas „norėtų pasiekti susitarimą“ dėl karo Ukrainoje

„Rusija norėtų sudaryti susitarimą [...] tačiau dėl kažkokių priežasčių Zelenskis nenori susitarimo“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Prezidentas Putinas labai nori, kad būtų pasiektas susitarimas“, – sakė D. Trumpas apie tai, ką Rusijos vadovas jam pasakė penktadienį per jųdviejų pokalbį telefonu.
D. Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai.
„Manau, kad jis turėtų surengti rinkimus, ir jis jau daug kartų galėjo išspręsti šį klausimą“, – sakė D. Trumpas.
Šeštadienį D. Trumpas ir V. Zelenskis apsikeitė aštriais pareiškimais po to, kai Vašingtonas ėmėsi švelninti sankcijas Rusijos dyzelinui.
D. Trumpas žurnalistams sakė, kad V. Zelenskis nepakluso jo nurodymui nesmūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir kad šios atakos gali dar labiau padidinti pasaulinį degalų trūkumą, kurį sukėlė JAV ir Izraelio karas prieš Iraną.
V. Zelenskis D. Trumpo susitarimą su Maskva dėl dyzelino pavadino „silpnu sprendimu“.