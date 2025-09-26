Trumpas pažadėjo neleisti Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto

B. Netanyahu penktadienį kreipsis į Jungtines Tautas (JT), o vėliau susitiks su D. Trumpu Vašingtone, Izraelio ministrams svarstant Vakarų Kranto aneksiją kaip atsaką į Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir kelių kitų Vakarų valstybių sprendimą pripažinti Palestinos valstybę.
Tačiau D. Trumpas, kuris teikė paramą B. Netanyahu, Izraeliui patiriant didėjantį tarptautinį spaudimą, aiškiai pareiškė, kad neparems aneksijos, kurią kraštutiniai dešinieji izraeliečiai laiko būdu sunaikinti bet kokias realias perspektyvas sukurti nepriklausomą Palestiną.
„Aš neleisiu Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose teigė D. Trumpas. – Ne, aš to neleisiu. To nebus.“
D. Trumpas išreiškė optimizmą dėl beveik dvejus metus trunkančio karo Gazos Ruože pabaigos, pakartodamas pasitikėjimą, kurį dieną anksčiau JT susitikime išreiškė jo pasiuntinys Steve'as Witkoffas.
„Mes esame labai arti susitarimo dėl Gazos (Ruožo) ir galbūt net taikos“, – sakė D. Trumpas, kuris ketvirtadienį taip pat kalbėjosi telefonu su B. Netanyahu.
D. Trumpas antradienį Jungtinėse Tautose susitiko su pagrindinių arabų ir musulmonų šalių lyderiais, kurie įspėjo jį apie pasekmes, jei Izraelis imsis veiksmų.
„Manau, kad JAV prezidentas labai gerai supranta aneksijos Vakarų Krante riziką ir pavojus“, – žurnalistams teigė Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas.
