Trumpas paskyrė laikinąjį JAV kariuomenės sekretorių

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad dabartinis kariuomenės sekretoriaus padėjėjas civiliniams darbams Adamas Telle'as nedelsiant pradės eiti laikinojo kariuomenės sekretoriaus pareigas, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas. – Jis yra didis patriotas, kurį visi gerbia.“
A. Telle'as sekretoriaus padėjėju prisaikdintas 2025 metų rugpjūtį, jo kandidatūrą patvirtinus JAV Senatui. Didžiąją karjeros dalį jis praleido kaip patarėjas Kapitolijuje.
D. Driscollo atsistatydinimas – ne pirmas toks aukšto rango JAV kariuomenės vadovo pasitraukimas per D. Trumpo kadenciją.
Teigiama, kad buvęs viceprezidento J. D. Vance'o bendramokslis teisės mokykloje D. Driscollas administracijoje pasinaudojo jų draugyste, tačiau susikivirčijo su gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu.
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