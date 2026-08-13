Trumpas paduotas į teismą dėl prekybos prieiga prie įrašų platformoje „Truth Social“

Ieškinyje, kurį Niujorke pateikė „The Intercept“ ir „Freedom of the Press Foundation“, teigiama, kad ši schema yra „neįprasta, korumpuota ir prieštarauja Konstitucijai“.
Manoma, kad šios mokamos paslaugos prenumeratoriai prieigą prie D. Trumpo pranešimų platformoje „Truth Social“ gaus beveik akimirksniu, tai yra greičiau nei plačioji visuomenė, o tos keletas sekundžių turės lemiamos reikšmės.
Milijardierius JAV vadovas šią platformą dažnai naudoja tam, kad paskelbtų svarbias naujienas – nuo įvykių Irano konflikte iki prekybos muitų, – kurios gali akimirksniu lemti didžiulius rinkos vertės svyravimus.
Trečiadienį teismui pateiktame ieškininiame pareiškime teigiama, kad ankstyvosios prieigos paslauga gali kainuoti iki 100 tūkst. JAV dolerių per mėnesį.
„Ši schema yra giliai korumpuota. Prezidentas gali gauti finansinės naudos, suteikdamas „poveikį rinkai darančią“ vyriausybės informaciją tiems, kurie nori ir gali sumokėti jo asmeninei įmonei“, – teigiama teismui pateiktuose dokumentuose.
Šią platformą valdanti įmonė „Trump Media and Technology Group“ susirūpinimo dėl šio produkto, pavadinto „Truth API“, kuris pirmą kartą buvo pristatytas liepos viduryje, nesureikšmina.
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