Trumpas Oregone dislokuoja Kalifornijos nacionalinės gvardijos karius

Šiuo žingsniu eskaluojama kova dėl to, kad prezidentas JAV miestuose vis dažniau pasitelkia karius.
„Jie jau į ten keliauja“, – pareiškė demokratas G. Newsomas, kuris yra aršus D. Trumpo kritikas.
Šio klausimo kol kas nekomentavo nei Baltieji rūmai, nei Gynybos departamentas.
G. Newsomo pareiškime D. Trumpo administracijos sprendimas federalizuoti Kalifornijos nacionalinės gvardijos narius ir pasiųsti juos į Oregoną vadinamas „kvapą gniaužiančiu piktnaudžiavimu valdžia“ ir skelbiama, kad jis planuoja dėl šio klausimo kreiptis į teismą.
Diena anksčiau kaimyninės Oregono valstijos federalinis teisėjas uždraudė D. Trumpo administracijai į Portlando miestą siųsti Oregone dislokuotus nacionalinės gvardijos karius. Oregono valstija ir minimas miestas pateikė ieškinį, kuriuo siekiama užblokuoti karių dislokavimą administracijos įsakymu. Gubernatorius G. Newsomas kaltina D. Trumpą bandymu apeiti teismo sprendimą, vietoj to pasinaudojant nacionalinės gvardijos kariais iš Kalifornijos.
D. Trumpas yra ne kartą pabrėžęs, kad kova su nusikalstamumu gatvėse yra pagrindinis prioritetas, ir pasiuntė karius į demokratų valdomus miestus, įskaitant Los Andželą ir Vašingtoną. Be to, jis pasinaudojo kariais, kad numalšintų protestus prieš Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) reidus prieš migrantus. Portlande pastaruoju metu sustiprėjo protestai aplink vieną ICE objektą.
Kritikai kaltina D. Trumpą naudojantis nacionalinės gvardijos karių dislokavimu siekiant politinės naudos. Būgštaujama, kad, tęsiantis ICE reidams, įtampa miestuose gali dar labiau paaštrėti.
Jungtinėse Valstijose valstijų gubernatoriai paprastai kontroliuoja savo nacionalinės gvardijos dalinius. Tačiau vykstant karui ar susidarius nacionalinei ekstremaliai situacijai JAV prezidentas gali perimti vadovavimą.
Nacionalinė gvardija yra rezervo karinės pajėgos, kurios yra JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Jos paprastai dislokuojamos šalies viduje tik per stichines nelaimes, pilietinius neramumus ir kitas ekstremalias situacijas.
