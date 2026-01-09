Trumpas: mane riboja tik mano paties moralė ir protas

D. Trumpo komentarai laikraščiui „The New York Times“ (NYT) pasirodė praėjus kelioms dienoms jo surengtos žaibiškos operacijos siekiant nuversti Venesuelos lyderį Nicolą Maduro ir grasinimų daugybei kitų šalių, taip pat ir autonomiją turinčiai Grenlandijai.
„Taip, yra vienas dalykas. Mano paties moralė. Mano paties protas. Tai vienintelis dalykas, galintis mane sustabdyti“, – sakė D. Trumpas laikraščiui, paklaustas, ar yra kokių nors apribojimų jos galioms pasauliniu mastu.
„Man nereikia tarptautinės teisės, – pridūrė jis. – Aš neketinu skriausti žmonių.“
Respublikonų prezidentas tuoj pat pridūrė „turintis“ laikytis tarptautinės teisės, bet sakė, kad „tai priklauso nuo to, ką laikysime tarptautine teise“.
JAV nėra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT), kuris teisia karo nusikaltėlius, narės ir ne kartą atmetė Tarptautinio teisingumo teismo (TTT), aukščiausiojo JT teismo, sprendimus.
Pats D. Trumpas yra turėjęs savų problemų su šalies teise: jam du kartus buvo surengta apkalta, pareikšta daugybė federalinių kaltinimų, be kita ko, ir dėl siekio panaikinti 2020 m. rinkimų rezultatus – šis kaltinimas galiausiai buvo panaikintas po jo perrinkimo; jis buvo nuteistas už tai, kad nuslėpė pinigų mokėjimą už tylą pornografinių filmų aktorei.
Skelbdamas save „taikos prezidentu“ ir siekdamas gauti Nobelio taiko premiją, D. Trumpas per antrąją savo kadenciją pradėjo daugybę karinių operacijų.
Birželį D. Trumpas įsakė surengti atakas prieš Irano branduolinę programą, o per pastaruosius metus taip pat vadovavo smūgiams Irake, Nigerijoje, Somalyje, Sirijoje, Jemene ir visai neseniai – Venesueloje.
Nuo N. Maduro suėmimo išdrąsėjęs D. Trumpas ėmė grasinti daugeliui kitų šalių, įskaitant Kolumbiją, taip pat Grenlandiją, kurią administruoja NATO narė ir JAV partnerė Danija.
Paklaustas, koks yra jo prioritetas – NATO karinio aljanso išsaugojimas ar Grenlandijos įsigijimas, D. Trumpas atsakė NYT: „Tai gali būti pasirinkimas“.
Kai kurie Kongreso nariai, įskaitant keletą respublikonų, mėgina apriboti D. Trumpo galias.
Ketvirtadienį Senatas pritarė priemonei, kuria siekiama apriboti prezidento karinius veiksmus Venesueloje. Tačiau net jei ji pasiektų jo stalą, D. Trumpas greičiausiai ją vetuotų.
Milijardierius D. Trumpas, kuris praturtėjo kaip nekilnojamojo turto vystytojas, pridūrė, kad JAV nuosavybės teisė į Grenlandiją yra „tai, ko, mano nuomone, psichologiškai reikia sėkmei“.
Atskirai D. Trumpas sakė, kad jam nekyla problemų dėl to, kad jo šeima, jam grįžus į prezidento pareigas, sudarinėja verslo sandorius užsienyje.
„Draudžiau jiems užsiimti verslu per savo pirmąją kadenciją, bet visiškai niekas to neįvertino, – sakė D. Trumpas interviu dienraščiui. – Supratau, kad tai niekam nerūpi ir kad man leidžiama tai daryti.“
