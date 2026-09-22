 Trumpas: JAV Grenlandijoje planuoja statyti dvi dideles karines bazes

Trumpas: JAV Grenlandijoje planuoja statyti dvi dideles karines bazes

2026-09-22 18:49
BNS inf.

Jungtinės Valstijos Grenlandijoje statys dvi svarbias karines bazes pagal susitarimą su Danija, Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pranešė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

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<span>Trumpas: JAV Grenlandijoje planuoja statyti dvi dideles karines bazes</span>
Trumpas: JAV Grenlandijoje planuoja statyti dvi dideles karines bazes / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Mes nedelsdami pradėsime plėsti didelį karinį buvimą tinkamose vietovėse. Mes statysime dvi labai dideles karines bazes“, – savo kalboje sakė D. Trumpas.

Ragino pasaulio šalis palikti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą

D. Trumpas ragino visas valstybes, priklausančias Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui (TBT), pasitraukti iš šios institucijos, pavadindamas ją „praradusia kontrolę“.

„Jungtinės Amerikos Valstijos yra lygiai taip pat nusiteikusios prieš šią kontrolę praradusią instituciją, žinomą kaip Tarptautinis Baudžiamasis Teismas“, – kalbėjo jis Jungtinių Tautų (JT) būstinėje.

„Raginu visas TBT nares oficialiai ir nedelsiant pasitraukti iš šios nesąžiningos institucijos“, – pridūrė D. Trumpas.

Susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos bus pasiektas greitai

D. Trumpas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje taip pat pareiškė, kad susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos siekiant užbaigti Maskvos invaziją yra įmanomas artimiausiu metu.

„Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su Rusijos ir Ukrainos lyderiais ir mes tai atliksime. Manau, kad tai įvyks greičiau, nei žmonės supranta. Jie jau pavargo“, – sakydamas kalbą teigė D. Trumpas.

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