Trumpas: JAV gali atsidurti ant katastrofos slenksčio

Administracija vartojo kone apokaliptinius terminus, kurie yra labai neįprasti Aukščiausiajam Teismui teikiamuose dokumentuose. Vėlai trečiadienį valdžia paprašė teisėjų įsikišti ir panaikinti apeliacinio teismo sprendimą, kuriuo nustatoma, kad dauguma D. Trumpo tarifų yra neteisėtas nepaprastųjų galių įstatymo taikymas. Kol kas muitai lieka galioti.
Ši byla patenka į teismą, kuris iki šiol nebuvo linkęs tikrinti D. Trumpo naudojimosi ypatingais vykdomosios valdžios įgaliojimais. Vienas iš svarbių klausimų yra tai, ar teisėjai, atsižvelgdami į jų pačių platų požiūrį prezidento įgaliojimų klausimu, leis taikyti D. Trumpo tarifus be aiškaus Kongreso, kuriam pagal Konstituciją suteikiama teisė nustatyti muitus, pritarimo. Tris iš teisėjų konservatyviosios daugumos Teisme paskyrė D. Trumpas per savo pirmąją kadenciją.
Muitai ir netolygus jų taikymas supurtė pasaulio rinkas, atstūmė JAV prekybos partnerius ir sąjungininkus, sukėlė baimę dėl didesnių kainų ir lėtesnio ekonomikos augimo.
Tačiau respublikonų prezidentas taip pat pasinaudojo prekybos sankcijomis tam, kad paspaustų Europos Sąjungą (ES), Japoniją ir kitas šalis priimti naujus susitarimus. Rugpjūčio pabaigoje pajamos iš muitų sudarė 159 mlrd. dolerių (136,12 mlrd. eurų) – daugiau nei dvigubai daugiau nei tuo pačiu metu prieš metus.
Dar labiau padidindamas įtampą, generalinis solisitorius Johnas Saueris paragino Aukščiausiąjį Teismą per savaitę nuspręsti, ar nagrinėti bylą ir surengti argumentų išdėstymą pirmąją lapkričio savaitę. Tai yra daug greičiau nei tipinis AT nagrinėjimo tempas.
„Prezidentas ir jo kabineto pareigūnai nusprendė, kad tarifai skatina taiką ir precedento neturintį ekonominį klestėjimą, o atsisakymas suteikti įgaliojimus taikyti tarifus sudarytų galimybę taikyti mūsų valstybei atsakomąsias prekybos priemones be veiksmingų gynybos priemonių ir nustumtų Ameriką atgal prie ekonominės katastrofos slenksčio“, – rašė J. Saueris.
Jo teigimu, kalbama ne tik apie prekybą, bet ir apie šalies gebėjimą sumažinti fentanilio srautą bei pastangas nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Muitai beveik neabejotinai galios iki galutinio Aukščiausiojo Teismo sprendimo. Tačiau respublikonų administracija vis dėlto paragino AT skubiai įsikišti ir panaikinti JAV federalinės apygardos apeliacinio teismo sprendimą.
