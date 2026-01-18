Teisme – dar viena Gajauskaitės byla: kaltinama seniūnės šmeižimu

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Nijolė Damulė Eltą informavo, kad per posėdį trečiadienį prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą, parodymus davė kaltinamoji I. Gajauskaitė ir nukentėjusioji, Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė.
„Kaltinamoji I. Gajauskaitė teismui nurodė, kad ji posėdyje dalyvaus be advokato. Ji kaip ir per ikiteisminį tyrimą, taip ir teismo posėdyje, savo kaltės nepripažino“, – Eltai sakė teismo atstovė.
I. Gajauskaitė kaltinama, kad 2025 m. balandžio 13 d. per socialinius tinklus paskleidė tikrovės neatitinkančią, paniekinančią, pažeminančią informaciją, kuri pakerta pasitikėjimą asmeniu ir valstybės tarnautoja. I. Gajauskaitė kaltinama šmeižusi Meškuičių seniūnijos seniūnę J. Baškienę, neva ši ėmė kyšius, vogė žemes, žiauriai elgėsi su gyvūnu – esą jį nužudė.
„Brangi, iš antro galo, seniūne, Jolanta Baškienė, kuri jau daugiau nei 20 metų sėdit, giminaitės, Seimo narės, Skvernelio partijos Rimos Baškienės, pastatyta. Ir kuri nieko jau senai nedaro gero Meškuičių miestelio žmonėms, o tik savinasi per įvairiausius nereikalingus projektus (apie kurios neužilgo įdėsiu video, nes vien tokius projektus sustabdžius valstybės biudžete atsirastu keli ar keliasdešimt papildomų milijonų, ko pasekoje nereiktų žmonėms kelti mokesčius) plauna pinigus, už kyšius iš kitų žmonių, net neįspėjus žemes nachališkai atima. Jau nekalbu net apie tokius paprastus dalykus, kaip žemės vogimą, kuri po naujojo asfalto tiesimo prieš beveik jau du metus Taikos g. Meškuičių miestelyje, Šiaulių rajone taip ir liko kelkraščiai be žemių. Kur žemės Baškiene ar savo sodui pritrūkai? Ar jau tokie ubagai esat, kad net žemes reikia vogti?“, „Ilgesnis video gavosi, tai čia savo youtube kanale įdėjau“, – socialiniame tinkle paskelbtame garso įraše sakė I. Gajauskaitė.
„Gero klausymo ir gražios dienos visiems, o seniūnei Jolantai Baškienei, laukiam kada grąžinsit pavogtas žemes tiek iš mano tėvų, tiek nuo sutvarkytos gatvės kelkraščius, kurio jau du metus nebaigiat sutvarkyti!!!“, „Linkėjimai mūsų Meškuičių seniūnei, aferistei ir vagilkai Jolantai Baškienei, Skvernelio ir valstiečių partijos atstovei ir parsidavėlei, kuri dirba tam kas jai daugiau moka!!“ – teigė ji.
Kaltinamoji teismui nurodė, kad konfliktas su seniūne prasidėjo dėl žemės, kurią daug metų jos tėvai dirbo, mama kasmet seniūnijoje deklaruodavo pasėlius. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad valstybinės žemės lopinėlis jau išnuomotas stambiam ūkininkui.
Kaltinamoji teigė, kad tėvai turėjo būti informuoti, jog žemė bus išnuomota, tačiau jie jokios informacijos negavo, I. Gajauskaitė mano, kad jos tėvams turėjo būti taikoma pirmenybė, nes valstybinės žemės lopinėlis yra įsiterpęs tarp jos tėvų žemių, o seniūnė turėjusi viską žinoti, nes šiose pareigose dirba 22 metus. I. Gajauskaitė įraše seniūnei reiškė pretenzijas ir dėl gatvių tvarkymo, esą buvo tvarkoma jų gatvė, nukastos žemės kelkraščiuose ir išvežtos, todėl tikriausiai seniūnė pavogė žemę.
Per teismo posėdį buvo peržiūrėtas I. Gajauskaitės vaizdo įrašas. Po peržiūros teisėjas ir prokuroras pateikė klausimus kaltinamajai.
„Pasakiau, ką pasakiau. (..) Mes galime, turime teisę reikšti mintis, emociškai kartais trūksta kantrybė“, – teisme teigė I. Gajauskaitė, paklausta, kodėl vartojo necenzūrinę leksiką.
Seniūnę I. Gajauskaitės išpuolis išgąsdino
Seniūnė teismui sakė, kad dėl Gajauskaitės grasinimų ilgai delsė kreiptis į teisėsaugą, ramino save, tačiau, kuomet moteris pasakė, „kai susitiksim, melskis“, išsigando ir kreipėsi į policiją.
„Bijau. Jei pamatyčiau, kad ji eina šaligatviu, pereičiau į kitą gatvės pusę“, – teisme pripažino Meškuičių seniūnė.
J. Baškienė pasakojo, kad nemalonumai prasidėjo 2021 m. rugpjūčio mėnesį. Pasak jos, seniūnijoms nėra priskirtas valstybinių žemių pardavimas, nuoma, tuo užsiima Nacionalinė žemėtvarkos tarnyba. Gajauskai naudojosi žemės sklypu, kasmet seniūnijoje deklaruodavo pasėlius. Seniūnijos žemėtvarkos specialistė kiekvienąkart informuodavo juos, kad nuvyktų į Žemėtvarkos tarnybą ir susitvarkytų dokumentus dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos, tam reikia parašyti prašymą.
Seniūnės teigimu, I. Gajauskaitės tėvai nesusitvarkė dokumentų. Valstybinės žemės nuomos sutartį sudarė M. Gilys.
Kalbėdama apie jai mestus kaltinimus dėl žemės išvežimo nukentėjusioji pasakojo, kad kelių asfaltavimu ir tvarkymu rūpinasi Šiaulių rajono savivaldybė. Kelkraščiuose buvusi žemė išvežta ir supilta į ūkininko žemę, gatvė buvo sutvarkyta pagal parengtą projektą.
Moteris stebėjosi jai mestais kaltinimais dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.
„Apie užmuštą šuniuką ir kačiuką sužinojau iš kaltinamosios“, – sakė J. Baškienė.
Kitame posėdyje sausio 28 d. bus apklausiami liudytojai.
ELTA primena, kad Šiaulių teismas nagrinėja dar vieną I. Gajauskaitės bylą, ji kaltinama pasikėsinimu organizuoti riaušes, kurstymu prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei fizinio skausmo sukėlimu artimam giminaičiui. Moteris yra pašalinta iš šios bylos nagrinėjimo dėl savo nederamo elgesio, bylą teismas nagrinėja kaltinamajai nedalyvaujant.
Šios bylos duomenimis, socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje savo vardu sukurtoje paskyroje I. Gajauskaitė paskelbė 33 minučių trukmės vaizdo įrašą ir jame atvirai kvietė smurtauti prieš 2024 metų spalio 11 dieną Vilniuje, buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje, vyksiančių Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir sąrašų lyderių debatuose dalyvaujančius ir juos organizuojančius asmenis.
Tuometė Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) kandidatė į Seimą I. Gajauskaitė socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame viešai kvietė žmones atvykti į rengiamus Seimo debatus, pasiimti su savimi beisbolo lazdas, šakes, dalgius ir juos panaudoti „susidorojimui“. Moteris teigė, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau politikė ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
„Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius. Nu žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti susidorojimui tiesioginiam, nes kito kelio, kaip aš matau, nebeturime“, – vaizdo įraše kalbėjo kandidatė į Seimą (įrašas netaisytas).
Po šių viešų pareiškimų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, šiaulietė sulaukė įtarimų.
