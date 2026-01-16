Teismas atmetė skundą ir Raimondo Kurlianskio į laisvę anksčiau nepaleido

„(Teismas nusprendė – BNS) nuteistojo gynėjo advokato skundo netenkinti ir Lygtinio paleidimo komisijos 2025 metų gruodžio 19 dienos nutarimą netaikyti lygtinio paleidimo R. Kurlianskiui palikti nepakeistą“, – BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Tokį sprendimą teismas priėmė konstatavęs, kad dar nėra stebimas akivaizdus nuteistojo nusikalstamo elgesio pokytis, todėl nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais dėl lygtinio paleidimo taikymo.
„Priešingai, teismas sprendžia, jog komisija tinkamai įvertino visus nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, ir padarė abejonių nekeliančias išvadas dėl lygtinio paleidimo netaikymo“, – pažymėjo I. Ramanauskaitė.
Ši nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dar gali būti skundžiama apeliacinės instancijos teismui.
R. Kurlianskio gynėjo skundą teismas atmetė atsižvelgęs į tai, kad nuteistasis atlieka laisvės atėmimą už penkias nusikalstamas veikas, susijusias su papirkimu ir prekyba poveikiu, jo padaryti nusikaltimai yra sunkūs, tyčiniai ir sisteminiai.
„Teisminio nagrinėjimo metu (nuteistasis – BNS) savo kaltės nepripažino, šiuo metu kaltę pripažįsta formaliai, teigdamas, kad „jeigu teismas pripažino kaltu, vadinasi, esu kaltas“, o kalbėdamas apie nusikalstamas veikas, siekia savo elgesį neutralizuoti, pateisinti“, – teismo motyvus įvardijo I. Ramanauskaitė.
„Nuteistojo nuomone, prekyba poveikiu yra normalus ir netgi sveikintinas dalykas, jeigu siekiamas naudos visuomenei. Vis dėlto, nuteistasis pripažino, kad galimai užsiimdamas prekyba poveikiui, siekė ir naudos savo verslui, nes tai yra „normalu“. Asmuo nusikaltimo neigiamas pasekmes daugiau įžvelgia sau ir savo šeimai negu plačiajai visuomenei“, – pridūrė teismo atstovė.
Teismo vertinimu, nors R. Kurlianskis yra įsitraukęs į resocializacijos procesą, tačiau ne visada stebima motyvacija dalyvauti siūlomose priemonėse, renginiuose, kadangi, anot nuteistojo, įstaigoje organizuojami renginiai neatitinka jo poreikių ir interesų.
Kaip rašė BNS, lygtinio paleidimo komisijai atsisakius R. Kurlianskį paleisti į laisvę anksčiau laiko, nuteistasis šį sprendimą apskundė teismui.
Buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis nuteistas politinės korupcijos byloje, už politikų papirkinėjimą jam skirta pusšeštų metų įkalinimo bausmė.
Laisvės atėmimą R. Kurlianskis atlieka nuo 2023 metų lapkričio pabaigos, kai Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, pusmečiu sutrumpindamas bausmę.
Toje pačioje byloje už kyšininkavimą laisvės atėmimu nuteisti buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys taip pat jau bandė išeiti į laisvę lygtinai, bet teismai jų skundus atmetė.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.
